Груз массой 245 кг равномерно подняли на высоту 6 см, с помощью рычага. При этом к длинному плечу рычага была приложена сила 500 Н, а точка приложения опустилась на 0,3 м. КПД рычага равен (g ≈ 10Н/кг)

Физика

Груз массой 245 кг равномерно подняли на высоту 6 см, с помощью рычага. При этом к длинному плечу рычага была приложена сила 500 Н, а точка приложения опустилась на 0,3 м. КПД рычага равен (g ≈ 10Н/кг)

Автор: Гость