Груз массой 245 кг равномерно подняли на высоту 6 см, с помощью рычага. При этом к длинному плечу рычага была приложена сила 500 Н, а точка приложения опустилась на 0,3 м. КПД рычага равен (g ≈ 10Н/кг)

Физика
Груз массой 245 кг равномерно подняли на высоту 6 см, с помощью рычага. При этом к длинному плечу рычага была приложена сила 500 Н, а точка приложения опустилась на 0,3 м. КПД рычага равен (g ≈ 10Н/кг)
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Ответ(ы) на вопрос:
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Дано:           |  Cи      | формулы            | Решение m = 245 кг    |  __      |  КПД = А(п)/А(з) | P = 245 кг * 10 Н/кг = 2450Н h(1) = 6 см    |0.06 м  | А(п) = Р * h(1)    |  А(п) = 2450Н * 0.06 м = 147Дж  F = 500Н       | __       |  А(з) = F * h(2)    | А(з) = 500Н * 0.3м = 150Дж h(2) = 0.3 м  | __       |  P = mg               | КПД = 157 / 150 = 0.98 ____________________________________ 0.98 = 98% Найти:          |           |                           |Ответ: КПД = 98% КПД - ?         |            |                           |   А(п) - полезная работа А(з) - затраченная работа
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