Груз массой 245 кг равномерно подняли на высоту 6 см, с помощью рычага. При этом к длинному плечу рычага была приложена сила 500 Н, а точка приложения опустилась на 0,3 м. КПД рычага равен (g ≈ 10Н/кг)
Физика
Груз массой 245 кг равномерно подняли на высоту 6 см, с помощью рычага. При этом к длинному плечу рычага была приложена сила 500 Н, а точка приложения опустилась на 0,3 м. КПД рычага равен (g ≈ 10Н/кг)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: | Cи | формулы | Решение m = 245 кг | __ | КПД = А(п)/А(з) | P = 245 кг * 10 Н/кг = 2450Н h(1) = 6 см |0.06 м | А(п) = Р * h(1) | А(п) = 2450Н * 0.06 м = 147Дж F = 500Н | __ | А(з) = F * h(2) | А(з) = 500Н * 0.3м = 150Дж h(2) = 0.3 м | __ | P = mg | КПД = 157 / 150 = 0.98 ____________________________________ 0.98 = 98% Найти: | | |Ответ: КПД = 98% КПД - ? | | | А(п) - полезная работа А(з) - затраченная работа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
1)(Неполное доминирование)Какое потомство получится,если опылить красноплодный крыжовник пыльцой гибридного крыжовника с розовыми ягодами? 2)Опреде...
Русский язык
Литература
Помогите :С Вопросы по произведению Лермонтова "Герой нашего времени": 1. Почему Печорин так поступил с Бэлой? 2.Максим Максимыч и Печорин. Смысл и...