сравнение рассказа новсова кукла и стих случевского кукла
Литература
сравнение рассказа новсова кукла и стих случевского кукла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в обоих произведениях говорится о брошенной кукле, только в стихотворении куклу бросил ребенок – существо неразумное, поэтому его действия можно считать неосознанными. В рассказе Носова над куклой надругались взрослые или подростки, значит это сделано осознанно и достойно осуждения. Важно уже в детстве приучать детей к бережному отношению к игрушкам. Посеешь привычку – пожнешь характер. А в наше время можно также поговорить о выборе игрушек для детей. Неестественные формы кукол, монстры, роботы не вызывают в воображении детей положительных эмоций и не могут дать реального представления о жизни ... ну как бы так)
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