Добери і запиши кілька народних прикмет у яких уживаються прислівники з різним ступенем вияву ознаки дії наприклад : тепло тепліше холодно холодніше.

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Якщо граки, які зимували в Україні, відлетіли на північ рано, то весняні води зійдуть раніше. Якщо торішній січень був тепліший, то нинішній буде холодніше. Чим холодніше останній тиждень лютого,тим тепліше в березні.