разложите на множители: -0.01а(в квадрате) + b(в квадрате)

Алгебра
разложите на множители: -0.01а(в квадрате) + b(в квадрате)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-0,01a^2+b^2=-(0,01a^2-b^2)=-(0,1a-b)(0,1a+b)
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