Двое рабочих, работая вместе, выполняют некоторую работу за 8 часов. Первый из них, работая отдельно, может выполнить всю работу на 12 часов быстре, чем второй рабочий. За сколько часов каждый из них может выполнить отдельно ра...

Гость: Гость:

пусть вся работа 1, скрость первого 1/х скорость второго 1/у (где х и у время за которое они выполняют работу по отдельности) по условию составим систему х=у-12 8/х+8/у=1 8/у-12+8/у=1 8у+8у-96=у^2-12 y^2-28y+96=0 D=784-384=400 y1=4 не подходит так как у должен быть больше 8 y2=24 время второго х=24-12=12 - время первого