Двое рабочих, работая вместе, выполняют некоторую работу за 8 часов. Первый из них, работая отдельно, может выполнить всю работу на 12 часов быстре, чем второй рабочий. За сколько часов каждый из них может выполнить отдельно ра...
Алгебра
Двое рабочих, работая вместе, выполняют некоторую работу за 8 часов. Первый из них, работая отдельно, может выполнить всю работу на 12 часов быстре, чем второй рабочий. За сколько часов каждый из них может выполнить отдельно работу? ПОМОГИТЕ ,ПОЖАЛУЙСТА,ТОЛЬКО РЕШАТЬСЯ ДОЛЖНА ЗАДАЧА С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть вся работа 1, скрость первого 1/х скорость второго 1/у (где х и у время за которое они выполняют работу по отдельности) по условию составим систему х=у-12 8/х+8/у=1 8/у-12+8/у=1 8у+8у-96=у^2-12 y^2-28y+96=0 D=784-384=400 y1=4 не подходит так как у должен быть больше 8 y2=24 время второго х=24-12=12 - время первого
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