в классе 17 мальчиков, а девочек на 6 больше. сколько % класса составляют девочки и сколько % класса составляют мальчики
Математика
в классе 17 мальчиков, а девочек на 6 больше. сколько % класса составляют девочки и сколько % класса составляют мальчики
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 17 + 6 =23 девочки 2) 17 +23 = 40 учеников всего 3) 17 х 100 : 40 = 42,5 % мальчиков 4) 23 х 100 : 40 = 57,5 % девочек.
Гость:
17+17+6=40 всего детей 17/40=0,425 мальчики 23/40=0,575 девочки Ответ 42,5% мальчики и 57,5 % девочки
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