в классе 17 мальчиков, а девочек на 6 больше. сколько % класса составляют девочки и сколько % класса составляют мальчики

Математика

в классе 17 мальчиков, а девочек на 6 больше. сколько % класса составляют девочки и сколько % класса составляют мальчики

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