AB - диаметр окружности с центром в точке O. На отрезке OB как на диаметре построена окружность с центром в точке O1. Хорда большей окружности BC пересекает меньшую окружность в точке E. Через точки O1 и Е проведена прямая, кот...
Геометрия
AB - диаметр окружности с центром в точке O. На отрезке OB как на диаметре построена окружность с центром в точке O1. Хорда большей окружности BC пересекает меньшую окружность в точке E. Через точки O1 и Е проведена прямая, которая пересекает большую окружность в точках K и F (K - E - F), KE = 2 см, EF = 8 см. Найдите BC.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Легко видеть, что треугольники EFB и CKE подобны - углы CKF и CBF опираются на дугу С(А)F, то есть равны, углы KFB и KCB опираются на дугу КВ, то есть тоже равны..., а третья пара углов вообще - вертикальные углы :))). Поэтому ЕВ/EF = KE/EC, ЕВ*ЕС = КЕ*EF; Прямая СА и прямая EO параллельны, так как перпендикулярны ВС (углы опираются на диаметры). Но АО = ОВ, поэтому ЕС = ЕВ (ОЕ - средняя линяя в прямоугольном треугольнике АВС). EC^2 = KE*EF; (ВС/2)^2 = 2*8; BC = 8;
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