составить текст на тему "Ну и котик-коток", используя опорные слова: маленькие, красивые, рыбки, плавают, вода, аквариум, любопытный, кот, увидел, крадётся, опустил лапу, хитрый, хочет поймать, ну и котик-коток.

Гость: Гость:

по ковру моей небольшой комнатки бегут маленьки лапки моего красивого котика. он бежит к аквариуму, где плавают в голубой воде рубки. когда я взглянула на кота, я увидела, что он крадётся к рыбкам. заглянув в воду, он увидел рыбку, плавающую почти на самом верху. он хитро опустил лапу, видимо хочет поймать её...ну и котик-котик.))))))))