составить текст на тему "Ну и котик-коток", используя опорные слова: маленькие, красивые, рыбки, плавают, вода, аквариум, любопытный, кот, увидел, крадётся, опустил лапу, хитрый, хочет поймать, ну и котик-коток.

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составить текст на тему "Ну и котик-коток", используя опорные слова: маленькие, красивые, рыбки, плавают, вода, аквариум, любопытный, кот, увидел, крадётся, опустил лапу, хитрый, хочет поймать, ну и котик-коток.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по ковру моей небольшой комнатки бегут маленьки лапки моего красивого котика. он бежит к аквариуму, где плавают в голубой воде рубки. когда я взглянула на кота, я увидела, что он крадётся к рыбкам. заглянув в воду, он увидел рыбку, плавающую почти на самом верху. он хитро опустил лапу, видимо хочет поймать её...ну и котик-котик.))))))))
Гость:
Маленькие красивые рыбки плавают в воде.Любопытный кот увидел, что хозяев нет дома, и осторожно крадётся к аквариуму.Хитрый кот хочет поймать рыбку старинным котовским способом: опускает лапу в воду и...Рыбки спрятались, а лапка мокрая! Вот незадача! Ну и котик-коток...
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