разобрать по составу слово-метрополитен
Русский язык
разобрать по составу слово-метрополитен
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Метро-корень.Пол-второй корень.Ит-суййикс.Ен-окончание
Гость:
метр-корень о-соединительная гласная политен- 2-ой корень метр- и -политен - это основа слова( не в ключает соединительную гласную)
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