1) На примере бутена составьте формулы изомера углеродной цепи, изомера положения двойной связи и гомолога. Назовите все вещества. 2) Напишите уравнения реакций: а) бутена-2 с водородом б) горение этилена в) пентена-1 с бро...

Химия

1) На примере бутена составьте формулы изомера углеродной цепи, изомера положения двойной связи и гомолога. Назовите все вещества. 2) Напишите уравнения реакций: а) бутена-2 с водородом б) горение этилена в) пентена-1 с бромом.

Автор: Гость