1) На примере бутена составьте формулы изомера углеродной цепи, изомера положения двойной связи и гомолога. Назовите все вещества. 2) Напишите уравнения реакций: а) бутена-2 с водородом б) горение этилена в) пентена-1 с бро...
Химия
1) На примере бутена составьте формулы изомера углеродной цепи, изомера положения двойной связи и гомолога. Назовите все вещества. 2) Напишите уравнения реакций: а) бутена-2 с водородом б) горение этилена в) пентена-1 с бромом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) H2C=CH-CH2-CH3 бутен-1 Н3С-СН=СН2-СН3 бутен-2 Н2С=СН-СН2-СН2-СН3 пентен-1 Н2С=СН(СН3)-СН3 2-метилпропен-1 2) H2C=CH-CH2-CH3 + Н2 ---> H3C-CH2-CH2-CH3 (условия реакции: температура и катализаторы) C2H4 + 3O2 ---> 2CO2 + 2 H2O Н2С=СН-СН2-СН2-СН3 + Br2 ---> H2C(Br)-CH(Br)-CH2-CH2-CH3 1.2-дибромпентан
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Пожалуйста помогите найти сумму первых 14 членов арифметической прогрессии заданной формулой а6+а9=20
Физика
Пожалуйста помогите обьясните как её решать (или распишите) по наклонной плоскости с углом наклона 30градусов соскальзывает тело. Определите с как...
Алгебра
решение задачи .На экскурсию 123 школьника отправились на двух автобусов .Затем из одного автобуса вышли 8 человек.Трое из них сели в другой автобу...
Английский язык