  1) На примере бутена составьте формулы изомера углеродной цепи, изомера положения двойной связи и гомолога. Назовите все вещества.   2) Напишите уравнения реакций: а) бутена-2 с водородом б) горение этилена в) пентена-1 с бро...

Химия
  1) На примере бутена составьте формулы изомера углеродной цепи, изомера положения двойной связи и гомолога. Назовите все вещества.   2) Напишите уравнения реакций: а) бутена-2 с водородом б) горение этилена в) пентена-1 с бромом.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) H2C=CH-CH2-CH3  бутен-1     Н3С-СН=СН2-СН3  бутен-2     Н2С=СН-СН2-СН2-СН3  пентен-1     Н2С=СН(СН3)-СН3 2-метилпропен-1   2)  H2C=CH-CH2-CH3 + Н2 ---> H3C-CH2-CH2-CH3 (условия реакции: температура и катализаторы)      C2H4 + 3O2 ---> 2CO2 + 2 H2O       Н2С=СН-СН2-СН2-СН3 + Br2 ---> H2C(Br)-CH(Br)-CH2-CH2-CH3 1.2-дибромпентан      
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