Пожалуйста помогите найти сумму первых 14 членов арифметической прогрессии заданной формулой а6+а9=20
Алгебра
Пожалуйста помогите найти сумму первых 14 членов арифметической прогрессии заданной формулой а6+а9=20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a6=a1+5d a9=a1+8d a1+5d+a1+8d=20 2a1+13d=20 S14=2a1+13d/2*14=20/2*14=140
Гость:
S=(a1+a14)/2*14 a14=a1+13d a6+a9=20 a6=a1+5d a9=a1+8d a6+a9=a1+a1+13d=a1+a14=20 S=20/2*14=140
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