докажите тоджество пожлалуйста х в квадрате минус 12Х+45=(х-15)(х+3)
Алгебра
докажите тоджество пожлалуйста х в квадрате минус 12Х+45=(х-15)(х+3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х^2-12Х+45=(х-15)(х+3)х^2-12Х+45=x^2+3x-15x-45x^2 взаимо уничтожается-12х+45=3х-15х-45-12х+45=-12х-45тождество неверно.
Гость:
x^2-12x+45=(x-15)(x+3) раскроем скобки в правой части (х-15)(х+3)=х^2+3x-15x-45=x^2-12x-45 Вероятно вы допустили ошибку при записи уравнения
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