8(0.7x-4)-2(0.2x-3)=-39 плииииииииииииииииииииииииз хееееелп ммииииииииииии

Математика
8(0.7x-4)-2(0.2x-3)=-39 плииииииииииииииииииииииииз хееееелп ммииииииииииии
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8(0,7х-4)-2(0,2-3)=-39 раскроем скобки 5,6х-32-0,4х+6=-39 приведем подобные 5,2х-26=-39 в левой части оставим все с иксом в правую перенесем без икса с заменой знака 5,2х=-39+26 5,2х=-13 х=-2,5 Ответ: -2,5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
в школе 60% учащихся занимаются в спортивных секциях, из них 20% поют в хоре. сколько процентов учащихся школы и занимаються в спортивных секциях и...
Ответить
Алгебра
4. Предположим, что земной шар по экватору обтянут проволокой. Так как радиус Земли примерно 6400 км, то длина проволоки примерно 40 212 000 м. Удл...
Ответить
Математика
8(0.7x-4)-2(0.2x-3)=-39
Ответить
Математика
( 11,28+3,4/0,85*1,55)/4,6-0,8
Ответить
Химия
Для вещества, CH=C-CH2-CH2-CH3 составьте формулы: а) гомолога б) изомера углеродной цепи в) изомера положения тройной связи  Дайте названия всем ве...
Ответить