8(0.7x-4)-2(0.2x-3)=-39 плииииииииииииииииииииииииз хееееелп ммииииииииииии

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8(0,7х-4)-2(0,2-3)=-39 раскроем скобки 5,6х-32-0,4х+6=-39 приведем подобные 5,2х-26=-39 в левой части оставим все с иксом в правую перенесем без икса с заменой знака 5,2х=-39+26 5,2х=-13 х=-2,5 Ответ: -2,5