4. Предположим, что земной шар по экватору обтянут проволокой. Так как радиус Земли примерно 6400 км, то длина проволоки примерно 40 212 000 м. Удлиним эту проволоку на 1 м. Возможно ли в образовавшийся зазор между Землёй и про...
Алгебра
4. Предположим, что земной шар по экватору обтянут проволокой. Так как радиус Земли примерно 6400 км, то длина проволоки примерно 40 212 000 м. Удлиним эту проволоку на 1 м. Возможно ли в образовавшийся зазор между Землёй и проволокой просунуть апельсин среднего размера?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диаметр среднего апельсина в среднем 10- 12 см. Образовавшийся зазор будет равен примерно 2-5см. Следовательно апельсин не сможет пройти в этот зазор.
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