4. Предположим, что земной шар по экватору обтянут проволокой. Так как радиус Земли примерно 6400 км, то длина проволоки примерно 40 212 000 м. Удлиним эту проволоку на 1 м. Возможно ли в образовавшийся зазор между Землёй и про...

Алгебра

4. Предположим, что земной шар по экватору обтянут проволокой. Так как радиус Земли примерно 6400 км, то длина проволоки примерно 40 212 000 м. Удлиним эту проволоку на 1 м. Возможно ли в образовавшийся зазор между Землёй и проволокой просунуть апельсин среднего размера?

Автор: Гость