Гость: Гость:

сын по-прежнему не сделал уроки. где-то неподалёку проходили мои друзья. кое-где уже веднелась трава. я бежал без оглядки. я начисто вымол пол. изначально здесь было всё по-другому мне нужно где-нибудь присесть я и это пробовала, и то.... ни умереть. ни встать я ошибся. но потом исправился или он, или я то ли то, толи это. не поймёшь! я едва успела! если будешь хорошо себя вести. я куплю тебе мороженое. как ты с матерью разговариваешь? я уехал в рязанскую область я поехала на Урал Я верулась с Урала я приехала из рязанской области я был в лесу я танцевал на берегу мне нет до тебя дела я не выйду за тебя замуж я вообщето для тебя старалась!