докажите пожалуйста тоджество х^-12х+45=(х-15)(х+3)

Алгебра
докажите пожалуйста тоджество х^-12х+45=(х-15)(х+3)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
надо скобки помойму открыть. х^-12х+45= х^+3-15х-45  х^-12х+45 =х^-12х-45   вот как-то так.! дальше не знаю, а может дальше и не надо.
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