При каких значениях a график функции y=ax в квадрате проходит через точку :1) A(2:2);2) B(2;-2); 3)C(-3;6);
Алгебра
При каких значениях a график функции y=ax в квадрате проходит через точку :1) A(2:2);2) B(2;-2); 3)C(-3;6);
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 0.5 2. -0.5 3. 2/3 Просто в функцию подставляй координаты точек и находи значение а как в обычном уравнении
Гость:
1) а=1/2 2) а=-1/2 3) а=2/3
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