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ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ! Группа из 31 туристов должна переплыть на 7 лодках на противоположный берег озера.Имеются трехместные и пятиместные лодки.Сколько трехместных и сколько пятиместных лодок надо,чтобы переправить всех туристов на противоположный берег озера. (система уравнении решающий способом сложения) Решение примем а, чел - количество 3-и местных лодок в, чел - количество 5-и местных лодок тогда а+в=7 3*а+5*в=31 а=7-в 3*(7-в)+5*в=31 21-3*в+5*в=31 2*в=31-21=10 в=10/2 в=5 а=7-5=2 проверим: 3*2+5*5=31 6+25=31 31=31 Ответ: надо 2 лодки трехместные и 5 лодок пятиместных