Найдите массу соли если через раствор,содержащий 28г гидроксида калия пропустили 15л оксида углерода IV

Химия
Найдите массу соли если через раствор,содержащий 28г гидроксида калия пропустили 15л оксида углерода IV
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2KOH+CO2=K2CO3 +H2O ν(СО2)= 15/22,4=0,6696 моль ν(КОН)=28/56=0,5 моль (недостаток) m(K2CO3)= 0,25* 138=34,5 г
Гость:
n(KOH)=28:56=0,5моль;n(CO2)=15:22,4=0,7моль;          Щелочь в недостатке,след.,обр-ся кислая соль! KOH+CO2=KHCO3 1                       1 n(KHCO3)=0,5моль;m(KHCO3)=0,5*100=50(г)  
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