Найдите массу соли если через раствор,содержащий 28г гидроксида калия пропустили 15л оксида углерода IV
Химия
Найдите массу соли если через раствор,содержащий 28г гидроксида калия пропустили 15л оксида углерода IV
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2KOH+CO2=K2CO3 +H2O ν(СО2)= 15/22,4=0,6696 моль ν(КОН)=28/56=0,5 моль (недостаток) m(K2CO3)= 0,25* 138=34,5 г
Гость:
n(KOH)=28:56=0,5моль;n(CO2)=15:22,4=0,7моль; Щелочь в недостатке,след.,обр-ся кислая соль! KOH+CO2=KHCO3 1 1 n(KHCO3)=0,5моль;m(KHCO3)=0,5*100=50(г)
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