Напишите соченение про кошку
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Напишите соченение про кошку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кошка — красивое, элегантное, удивительно смышленое создание с яркой индивидуальностью, нежное, ласковое и преданное человеку. Кошка быстро привыкает к дому и становится милым и близким другом. Правильно воспитанная кошка не причиняет хозяину неприятных хлопот, а в тяжелые минуты жизни поможет снять нервное напряжение, избавит от стресса, отвлечет от грустных мыслей и повседневных забот. Долгим, а порой и драматичным был путь кошки к человеку — путь от безотчетного обожествления до слепой ненависти, и наоборот... Нередко кошке приписывали роль носителя мрачных, темных, потусторонних, дьявольских сил, особенно если она была еще и черная. В иные времена кошка становилась олицетворением сил добра, ей открывали двери в храмы, молитвенные дома, в свое жилище, где кошка могла получить привилегированное положение даже перед самим человеком. Судьба кошки и сейчас полностью зависит от наших привязанностей и предпочтений, терпимости и великодушия. Домашняя кошка доверчиво вручила свою жизнь и благополучие в наши руки, и мы в ответе за то, будет ли она счастлива, весела и здорова или, напротив, пуглива, недоверчива, агрессивна, мстительна, болезненна. Любящего хозяина кошка с нетерпением ждет у двери, когда он еще только подходит к дому и входит в подъезд. Оказавшись вдали от дома в силу каких-либо обстоятельств, кошка обязательно найдет дорогу к родному порогу. Именно кошка первой почувствует приближение землетрясения или иного природного катаклизма и по-своему предупредит нас об этом. Постоянные контакты с кошками приводят к понижению частоты пульса и кровяного давления. Этот феномен еще не изучен до конца, однако, как полагает ученые, тут срабатывает определенная система сигналов, которыми обмениваются человек и его любимец
Гость:
МОЁ ЛЮБИМОЕ ЖИВОТНОЕ ЭТО КОШКА . ЕЁ ЗОВУТ МУРКА . ОНА ПРИХОДИТ КО МНЕ ПО НОЧАМ И МУРЛЫКАЕТ , И ПРИЖИМАЕТСЯ МОКРЫМ НОСИКОМ. МЫ ВЗЯЛИ ЕЁ В ДЕРЕВНЕ , ОНА БЫЛА ГОЛОДНОЙ И ХУДЕНЬКОЙ. МЫ ЕЁ КОРМИМ Я С НЕЙ СМОТРЮ ТЕЛЕВИЗОР , ИГРАЮ. ОНА СПИТ И МНЕ СТАНОВИТСЯ СКУЧЬНО БЕЗ НЕЁ ВЕДЬ КОШКА ЭТО ЧЛЕН НАШЕЙ СЕМЬИ . ПАПА ПРИХОДИТ С РАБОТЫ И НАША МУРКА ПОДХОДИТ К ПАПЕ КОГДА ОН ПРИХОДИТ С РАБОТЫ УСТАЛЫЙ. И КОГДА ОН СПИТ ПРИХОДИТ К МОЕМУ ПАПЕ.. ЦАПЛИНА АНАСТАСИЯ 10 ЛЕТ ВОТ ВАМ МОЁ СОЧИНЕНИЕ..
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