K2CO3+HCE= MgSO4+KON= CuSO+Ag= H2SO4+A2(SO4)3= зарания спасибо надо решить до вечера а и ещё надо на писать реакцию

Химия

K2CO3+HCE= MgSO4+KON= CuSO+Ag= H2SO4+A2(SO4)3= зарания спасибо надо решить до вечера а и ещё надо на писать реакцию

Автор: Гость