K2CO3+HCE= MgSO4+KON= CuSO+Ag= H2SO4+A2(SO4)3= зарания спасибо надо решить до вечера а и ещё надо на писать реакцию
Химия
K2CO3+HCE= MgSO4+KON= CuSO+Ag= H2SO4+A2(SO4)3= зарания спасибо надо решить до вечера а и ещё надо на писать реакцию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
прости, не могу понять, что значит "НСЕ" и "А2(SO4)3". посмотри, может не правильно списал(а)
Гость:
K2CO3+2HCe=2KCe + CO2+ H2O MgSO4+2KOH= Mg(OH)2 + K2SO4 CuSO4+Ag= Cu +AgSO4 Последнее не совсем понятно... так что ли H2SO4+Al2(SO4)3? или так Al2О3+3H2SO4=Al2(SO4)3+3H2О????
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