Рассчитайте массу соли образующийся при взаимодействии 5,4г алюминия с 490г 20% раствора серной кислоты
Химия
Рассчитайте массу соли образующийся при взаимодействии 5,4г алюминия с 490г 20% раствора серной кислоты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2Al+3H2SO4 = Al2(SO4)3+3H2 2) m(x)=m р-ра * w(x) m(H2SO4) = 490г * 0.2=98 г 3) n(x)=m(x)/M(x) n(H2SO4) = 98 г/ 98 г/моль = 1 моль 4) по ур-ию: n(H2SO4)/n(Al2(SO4)3) = 3/1, -> n(Al2(SO4)3) = 1/3 моль 5) m(x)=n(x) * M(x) m(Al2(SO4)3) = 1/3 моль * 342 г/моль = 114 г Ответ: 114 г
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