ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ...Даны два числа 50% разности этих чисел равно 9,5, а 25% первого числа на 44 меньше, чем второе число.Найдите эти числа.
Математика
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ...Даны два числа 50% разности этих чисел равно 9,5, а 25% первого числа на 44 меньше, чем второе число.Найдите эти числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть эти числа х и у. 1случай: 0.5*(х-у)=9.5 0.25х+44=у х-у=19 х+176=4у х=19+у (19+у)+176=4у х=19+у 195=3у у=65 х=84
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