ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ...Даны два числа 50% разности этих чисел равно 9,5, а 25% первого числа на 44 меньше, чем второе число.Найдите эти числа.

Математика
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ...Даны два числа 50% разности этих чисел равно 9,5, а 25% первого числа на 44 меньше, чем второе число.Найдите эти числа.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть эти числа х и у. 1случай: 0.5*(х-у)=9.5 0.25х+44=у х-у=19 х+176=4у х=19+у (19+у)+176=4у х=19+у 195=3у у=65 х=84
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
а(в 6 степени) - б(в 6 степени) деленное на а(во второй степени)- б(во второй степени) сократите дробь
Ответить
Математика
Масса бидона, заполненного молоком, равна 34 кг. Масса бидона, заполненного молоком на половину, равна 17.75 кг. Какова масса пустого бидона
Ответить
Обществознание
почему м.д.скобелев стал олицетворением победы русского оружия?
Ответить
Математика
найдите массу 1 см в кубе льда если масса 3,5 см в кубе льда равна 3,08 грамм
Ответить
Математика
белка заготовила на зиму 654 штуки сухих грибов и орехов.После того как она съела 215 грибов и 287 орехов, грибов и орехов осталось поровну.Сколько...
Ответить