ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ...Даны два числа 50% разности этих чисел равно 9,5, а 25% первого числа на 44 меньше, чем второе число.Найдите эти числа.

Математика

ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ...Даны два числа 50% разности этих чисел равно 9,5, а 25% первого числа на 44 меньше, чем второе число.Найдите эти числа.

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