Масса бидона, заполненного молоком, равна 34 кг. Масса бидона, заполненного молоком на половину, равна 17.75 кг. Какова масса пустого бидона

Математика
Масса бидона, заполненного молоком, равна 34 кг. Масса бидона, заполненного молоком на половину, равна 17.75 кг. Какова масса пустого бидона
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (34-17,75)х2=32,5 кг вес всего молока в бидоне 2) 34 - 32,5= 1,5 кг масса пустого бидона
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