Как нужно расположить зеркало,чтобы горизонтальный пучок света после отражения от него стал вертикальным?Сделайте чертеж.

Гость: Гость:

зеркало нужно расположить под углом 45 градусов. на чертеже нарисуй горизонтольный луч, под углом 45 градусов расположи зеркало, нарисуй вертикальный луч. от зеркала проведи перпендикуляр, и покажи что угол между горизонт лучом и перпендикуляром равен углу между перпендикуляром и вертик лучом. Надеюсь помогла :)