Как нужно расположить зеркало,чтобы горизонтальный пучок света после отражения от него стал вертикальным?Сделайте чертеж.
Физика
Как нужно расположить зеркало,чтобы горизонтальный пучок света после отражения от него стал вертикальным?Сделайте чертеж.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
зеркало нужно расположить под углом 45 градусов. на чертеже нарисуй горизонтольный луч, под углом 45 градусов расположи зеркало, нарисуй вертикальный луч. от зеркала проведи перпендикуляр, и покажи что угол между горизонт лучом и перпендикуляром равен углу между перпендикуляром и вертик лучом. Надеюсь помогла :)
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