первый множитель 1270, он на 370 больше второго. найди произведение этих чисел.
Математика
первый множитель 1270, он на 370 больше второго. найди произведение этих чисел.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1270-370=900-второй множитель 1270*900=1143000
Гость:
1)1270-370=900 - второй множитель 2)1270*900=1143000
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