Каждая буква обозначает цифру.Одинаковыми буквами обозначена одна и та же цифра.Определи,какие цифры обозначены в записи: СИНИЦА+ СИНИЦА ------------= ПТИЧКИ     АБВГ+ АБДГ --------= ВГДАГ  

Математика
Каждая буква обозначает цифру.Одинаковыми буквами обозначена одна и та же цифра.Определи,какие цифры обозначены в записи: СИНИЦА+ СИНИЦА ------------= ПТИЧКИ     АБВГ+ АБДГ --------= ВГДАГ  
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) СИНИЦА    342457     СИНИЦА    342457     ПТИЧКИ    684914 2)   АБВГ       5210        АБДГ       5240          ВГДАГ     10450   
Гость:
342457+342457=684914 5210+5240=10450
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
екатерину первую называют "кухаркой на троне".как вы понимаете смысл этого суждения? согласны ли вы с ним ? приведите два аргумента в подтверждение...
Ответить
Биология
1) Сравните строение колоса и початка. В чём заключается сходство в их строении,а в чём отличие? 2)  Как вы думаете,чем можно обьяснить тот факт,чт...
Ответить
Химия
вычислите объем оксида углерода 2 (н.у) необходимого для полного восстановления 10 г оксида железа 3
Ответить
Биология
Если на растении развиваются как тычиночные так и пестичные цветки то это растение называют ...... Если тычиночные цветки расположены на одном раст...
Ответить
Математика
из городка и деревни, расстояние между которыми 75 вёрст, вышли одновременно караван с рыбой и путник. через сколько дней путник сможет догнать кар...
Ответить