Каждая буква обозначает цифру.Одинаковыми буквами обозначена одна и та же цифра.Определи,какие цифры обозначены в записи: СИНИЦА+ СИНИЦА ------------= ПТИЧКИ АБВГ+ АБДГ --------= ВГДАГ

Математика

Каждая буква обозначает цифру.Одинаковыми буквами обозначена одна и та же цифра.Определи,какие цифры обозначены в записи: СИНИЦА+ СИНИЦА ------------= ПТИЧКИ АБВГ+ АБДГ --------= ВГДАГ

Автор: Гость