Каждая буква обозначает цифру.Одинаковыми буквами обозначена одна и та же цифра.Определи,какие цифры обозначены в записи: СИНИЦА+ СИНИЦА ------------= ПТИЧКИ АБВГ+ АБДГ --------= ВГДАГ
Математика
Каждая буква обозначает цифру.Одинаковыми буквами обозначена одна и та же цифра.Определи,какие цифры обозначены в записи: СИНИЦА+ СИНИЦА ------------= ПТИЧКИ АБВГ+ АБДГ --------= ВГДАГ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) СИНИЦА 342457 СИНИЦА 342457 ПТИЧКИ 684914 2) АБВГ 5210 АБДГ 5240 ВГДАГ 10450
Гость:
342457+342457=684914 5210+5240=10450
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