Если на растении развиваются как тычиночные так и пестичные цветки то это растение называют ...... Если тычиночные цветки расположены на одном растении а пестичные цветки на другом то такие растения называют ....
Биология
Если на растении развиваются как тычиночные так и пестичные цветки то это растение называют ...... Если тычиночные цветки расположены на одном растении а пестичные цветки на другом то такие растения называют ....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 пропуск - однодомные 2 пропуск - двудомные
Гость:
1-однодомные 2-двудомные
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