Если на растении развиваются как тычиночные так и пестичные цветки то это растение называют ...... Если тычиночные цветки расположены на одном растении а пестичные цветки на другом то такие растения называют ....

Биология

Если на растении развиваются как тычиночные так и пестичные цветки то это растение называют ...... Если тычиночные цветки расположены на одном растении а пестичные цветки на другом то такие растения называют ....

Автор: Гость