1)Составить цепочку уравнений которая позволит из ацетата натрия получить этиловый эфир уксусной кислоты 2)Как с помощью характерных реакций распознать а)толуол и бензол б)талуол и фенол с)муравьиную и уксусную кислоту .Сделайт...

Гость: Гость:

1)CH3-COONa- CH4- C2H2- CH3COH -CH3COOH- C2H5O-CO-CH3 I C2H5OH 2)a)C6H5-CH3+3O=C6H5COOH+H2O;толуол обесцветит р-р KMnO4,бензол-нет. б)реактив на фенол-р-р FeCl3(темно-фиолет.окрашивание р-ра),толуол не дает этой качественной р-ции. в)муравьиная к-та даст р-цию "серебряного зеркала",этим она отличается от всех других карбоновых к-т. H-COOH+Ag2O=CO2+H2O+2Ag