В автобусе 2 салона.Места в автобусе обозначены римскими цифрами.Номер твоего места хххll а у твоих друзей Lll и С.В первом и во втором салоне по 50 мест,а нумерация с первого по сотое место- общая.В какой салон тебе надо пройт...
Математика
В автобусе 2 салона.Места в автобусе обозначены римскими цифрами.Номер твоего места хххll а у твоих друзей Lll и С.В первом и во втором салоне по 50 мест,а нумерация с первого по сотое место- общая.В какой салон тебе надо пройти? В каком салоне места твоих друзей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
насколья я помню римскую нумерологию X - 10 L - 50 C - 100 получается - твой номер 32 друзей 52 и 100 во втором салоне начало с 51 места естессссственно во втором
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