В автобусе 2 салона.Места в автобусе обозначены римскими цифрами.Номер твоего места хххll а у твоих друзей Lll и С.В первом и во втором салоне по 50 мест,а нумерация с первого по сотое место- общая.В какой салон тебе надо пройт...

Математика

В автобусе 2 салона.Места в автобусе обозначены римскими цифрами.Номер твоего места хххll а у твоих друзей Lll и С.В первом и во втором салоне по 50 мест,а нумерация с первого по сотое место- общая.В какой салон тебе надо пройти? В каком салоне места твоих друзей?

Автор: Гость