Найдите все числа вида 71*1* ДЕЛЯЩИЕСЯ НА 45. ТОЛЬКО ОТВЕТ ОБЬЯСНИТЕ РЕШЕНИЕМ!!!!

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число делящееся на 45=5*9, должно делиться на 5 (последня цифра должна быть или 0 или 5), и на 9 (сумма цифр числа должна делиться на 9) если искомое число имеет вид 71*10, то для того чтобы оно делилось на 9, 7+1+1+0=9 нужно вместо звездочки поставить 0 если искомое число имеет вид 71*15, то для того чтобы оно деллилось на 9, 7+1+1+5=14, нужно поставить 4, 14+4=18 делиться на 9 других вариантов нет* овтет: 71010, 71415