составить цепи питания для природных сообществ леса луга озера

Биология
составить цепи питания для природных сообществ леса луга озера
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лес: Заячья капуста, Заяц,Волк. Лес:Заяьчя капуста, Заяц медведь. Луг: Осока , полевка, Лиса Озеро: Жук плавунец, Окунь, Щука
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