С овощной базы в первый день было вывезено овощей на 2 т больше,чем во второй,а в третий день 3/5 того,что вывезли за первые два дня. Сколько тонн овощей было вывезено в каждый день,если всего за три дня вывезено 32 т.
Алгебра
С овощной базы в первый день было вывезено овощей на 2 т больше,чем во второй,а в третий день 3/5 того,что вывезли за первые два дня. Сколько тонн овощей было вывезено в каждый день,если всего за три дня вывезено 32 т.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х т вывезли во второй день (х + 2)т - в первый день 0,6*(х + х + 2)т - в третий день х + (х + 2) + 0,6*(2х + 2) = 32 x+x+2+1.2x+1.2=32 3.2x+3.2=32 3.2x=32-3.2 3,2х=28,8 х=9 т вывезли во второй день 9+2=11 т - в первый день 0,6*(9+9+2)=0,6*20=12 т - в третий день
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