Диме и маме вместе 40 лет,Диме и папе - 42 года,а Диме ,маме и папе вместе 74года.Сколько лет каждому?

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Диме и маме вместе 40 лет,Диме и папе - 42 года,а Диме ,маме и папе вместе 74года.Сколько лет каждому?

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