Диме и маме вместе 40 лет,Диме и папе - 42 года,а Диме ,маме и папе вместе 74года.Сколько лет каждому?
Математика
Диме и маме вместе 40 лет,Диме и папе - 42 года,а Диме ,маме и папе вместе 74года.Сколько лет каждому?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
папе 74-40=34 года маме 74-42=32 Діме 74-34-32=8
Гость:
(Д+М)+(Д+П)-(Д+П+М)=40+42-74=8 Ответ: Диме 8, маме 32, папе 34
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