найдите площадь прямоугольного треугольники, если периметр равна 84, а гипотенуза 37

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Катеты треугольника А и В,гипотенуза С,тогда можно составить уравнение А+В=84-37 А+В=47 По теореме Пифагора А^2+В^2=С^2=1369 получается система,возведём 1-е уравнение в квадрат A^2+В^2+2AВ=1209 АВ=420 - получится новая система А+В=47 А*В=420 Если подбирать методом подбора, то получится: :А=12,В=35 Чтобы найти площадь этого треугольника нужно: S=1/2*a*h S=1/2*12*35=210см^2 Ответ: 210см^2