В каком случае уровень воды в сосуде поднимется выше: если в него погрузить стальную гирю массой 1 кг или алюминиевый брусок массой 1 кг? Почему?
Физика
В каком случае уровень воды в сосуде поднимется выше: если в него погрузить стальную гирю массой 1 кг или алюминиевый брусок массой 1 кг? Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стальную гирю, т.к. плотность стали больше чем у алюминия
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