В каком случае уровень воды в сосуде поднимется выше: если в него погрузить стальную гирю массой 1 кг или алюминиевый брусок массой 1 кг? Почему?

Физика

В каком случае уровень воды в сосуде поднимется выше: если в него погрузить стальную гирю массой 1 кг или алюминиевый брусок массой 1 кг? Почему?

Автор: Гость