Брату и сестре сейчас вместе 36 лет, причём сестре втрое меньше лет, чем будет брату тогда, когда им вместе будет в 5 раз больше лет, чем брату сейчас. Сколько лет сейчас каждому из них?

Гость: Гость:

Пусть сейчас брату x лет, сестре (26−x) лет. За каждый год сумма возрастов сестры и брата увеличивается на 2; если через несколько лет им вместе будет в 5 раз больше, чем брату сейчас, т. е. 5x, то это случится через (5x−26)/2 = (5x/2 − 13) лет. В этом году брату исполнится x + (5x/2 − 13) = (7x/2 − 13) лет. Получаем уравнение: (7x/2 − 13) = 3(26−x); 7x/2 − 13 = 78 − 3x 13x/2 = 91. x=14. Ответ : брату 14 лет, сестре 12.