Брату и сестре сейчас вместе 36 лет, причём сестре втрое меньше лет, чем будет брату тогда, когда им вместе будет в 5 раз больше лет, чем брату сейчас. Сколько лет сейчас каждому из них?

Математика
Брату и сестре сейчас вместе 36 лет, причём сестре втрое меньше лет, чем будет брату тогда, когда им вместе будет в 5 раз больше лет, чем брату сейчас. Сколько лет сейчас каждому из них?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть сейчас брату x лет, сестре (26−x) лет.  За каждый год сумма возрастов сестры и брата увеличивается на 2; если через несколько лет им вместе будет в 5 раз больше, чем брату сейчас, т. е. 5x, то это случится через  (5x−26)/2 = (5x/2 − 13) лет.  В этом году брату исполнится  x + (5x/2 − 13) = (7x/2 − 13) лет.  Получаем уравнение:  (7x/2 − 13) = 3(26−x);  7x/2 − 13 = 78 − 3x  13x/2 = 91.  x=14. Ответ : брату 14 лет, сестре 12.
Гость:
Сестре 12 лет, брату 14 лет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
фонетический разбор слов: мягче, детский. Заранее спасибо! :)
Ответить
Математика
Из суммы чисел 52 и 8 вычисть40
Ответить
Алгебра
Катер прошёл вверх по течению реки 48 км и вернулся обратно затратив на весь маршрут 7 ч. Собственная скорость катера 14 км/ч. Найдите скорость теч...
Ответить
Математика
в полдень от пристани отошел теплоход со скоростью 16 км/ч через 3 часавслед ему отошел другой теплоход и через 12 часов догнал первый с какой скор...
Ответить
Геометрия
найти объём шара с радиусом 3( с точностью до 0,01)
Ответить