Из суммы чисел 52 и 8 вычисть40
Математика
Из суммы чисел 52 и 8 вычисть40
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(52+8)-40=20 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Гость:
60- 40=20 ответ: 20 - - -
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