Из суммы чисел 52 и 8 вычисть40

Математика
Из суммы чисел 52 и 8 вычисть40
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(52+8)-40=20 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Гость:
60- 40=20 ответ: 20   - - - 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Катер прошёл вверх по течению реки 48 км и вернулся обратно затратив на весь маршрут 7 ч. Собственная скорость катера 14 км/ч. Найдите скорость теч...
Ответить
Математика
в полдень от пристани отошел теплоход со скоростью 16 км/ч через 3 часавслед ему отошел другой теплоход и через 12 часов догнал первый с какой скор...
Ответить
Геометрия
найти объём шара с радиусом 3( с точностью до 0,01)
Ответить
Алгебра
в треугольнике авс ав=вс tgA=2/3, высота вн=8 найти сторону ас
Ответить
Геометрия
Дано: дуга АВ=120градусов, хорда АВ=6см Найти: Площадь этой фигуры.
Ответить