в полдень от пристани отошел теплоход со скоростью 16 км/ч через 3 часавслед ему отошел другой теплоход и через 12 часов догнал первый с какой скоростью двигался второй теплоход
Математика
в полдень от пристани отошел теплоход со скоростью 16 км/ч через 3 часавслед ему отошел другой теплоход и через 12 часов догнал первый с какой скоростью двигался второй теплоход
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 16*3=48 км - проплыл первый теплоход за 3 часа 2) 16*12=192 км - проплыл первый теплоход за 12 часов 3) (48+192)/12=20 км - скорость второго теплохода Ответ: со скоростью 12 км двигался второй теплоход
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