в полдень от пристани отошел теплоход со скоростью 16 км/ч через 3 часавслед ему отошел другой теплоход и через 12 часов догнал первый с какой скоростью двигался второй теплоход

Математика

в полдень от пристани отошел теплоход со скоростью 16 км/ч через 3 часавслед ему отошел другой теплоход и через 12 часов догнал первый с какой скоростью двигался второй теплоход

Автор: Гость