в полдень от пристани отошел теплоход со скоростью 16 км/ч через 3 часавслед ему отошел другой теплоход и через 12 часов догнал первый с какой скоростью двигался второй теплоход

Математика
в полдень от пристани отошел теплоход со скоростью 16 км/ч через 3 часавслед ему отошел другой теплоход и через 12 часов догнал первый с какой скоростью двигался второй теплоход
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 16*3=48 км - проплыл первый теплоход за 3 часа 2) 16*12=192 км - проплыл первый теплоход за 12 часов 3) (48+192)/12=20 км - скорость второго теплохода Ответ: со скоростью 12 км двигался второй теплоход
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
найти объём шара с радиусом 3( с точностью до 0,01)
Ответить
Алгебра
в треугольнике авс ав=вс tgA=2/3, высота вн=8 найти сторону ас
Ответить
Геометрия
Дано: дуга АВ=120градусов, хорда АВ=6см Найти: Площадь этой фигуры.
Ответить
Обществознание
форма правления Англии к 1492, в 17-18 вв.
Ответить
Математика
Найдитеградусные меры углов треугольника CDE, если угол C вдвое больше угла D и втрое меньше угла E
Ответить