Найдитеградусные меры углов треугольника CDE, если угол C вдвое больше угла D и втрое меньше угла E

обозначим угол D за х, тогда угол С=2х, а угол Е=3*2х=6х сумма углов в треугольнике 180 градусов, получаем уравнение: 2х + 6х + х = 180 9х = 180 x = 20 угол D = 20° угол C = 40° угол E = 120°

Гость: Гость:

пусть угол Д=х тогда угол С равен 2х а угол Е равен 6х сумма углов треугольника равна 180 х+2х+6х=180 9х=180 х=20 угол Д угол С равен 2*х=40 угол Е равен 6*х=120