Найдитеградусные меры углов треугольника CDE, если угол C вдвое больше угла D и втрое меньше угла E

Математика
Найдитеградусные меры углов треугольника CDE, если угол C вдвое больше угла D и втрое меньше угла E
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
обозначим угол D за х, тогда угол С=2х, а угол Е=3*2х=6х   сумма углов в треугольнике 180 градусов, получаем уравнение: 2х + 6х + х = 180  9х = 180  x = 20  угол D = 20° угол C = 40° угол E = 120°
Гость:
пусть угол Д=х тогда угол С равен 2х а угол Е равен 6х сумма углов треугольника равна 180 х+2х+6х=180 9х=180 х=20 угол Д угол С равен 2*х=40 угол Е равен 6*х=120
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какую любимую вещь можно описать? помогите пожалуйста с описанием?    
Ответить
Физика
Рычаги в технике , в быту и природе
Ответить
Алгебра
футбольное поле имеет форму прямоугольника длина которого в 1,5 больше ширины площадь футбольного поля равна 7350 м в квадрате найти ширину
Ответить
Химия
CuO-->Cu-->CuCl2-->Cu(NO3)2-->Cu-->CuO
Ответить
Музыка
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»
Ответить