CuO-- больше Cu-- больше CuCl2-- больше Cu(NO3)2-- больше Cu-- больше CuO
Химия
CuO-- больше Cu-- больше CuCl2-- больше Cu(NO3)2-- больше Cu-- больше CuO
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CuO-->Cu-->CuCl2-->Cu(NO3)2-->Cu-->CuO 1) CuO + H2 = Cu + H2O 2) Cu + CL2 = CuCL2 3) CuCL2 + 2HNO3 = Cu(NO3) + 2HCL 4) 2Cu(NO3)2 + 2H2O = 2Cu + 4HNO3 + O2 5) 2Cu + O2 = 2CuO
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