Помогите сделать морфологический разбор пришел Пожалуйста)))
Русский язык
Помогите сделать морфологический разбор пришел Пожалуйста)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пришел-глагол. I.(что сделал?) пришел. II. Н.ф.-идти Морф. призн.: соверш., непереходный, 1 спряжение., изъявительно е наклонение. наст.вр, 1 лицо, ед.ч. III. Пришел - сказуемое.
Гость:
1. Пришёл - (что сделал?) глагол, обозначает действие. 2. Н.ф. (что сделать?) - прийти, невозвратный, непереходный, сов.вид., 1 спр., изъявительное накл., ед.ч., 3 лицо, м.р., прош.время. 3. В предложении выполняет роль сказуемого.
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