этаналь--- больше этановая кислота--- больше метиловый эфир этановой кислот
Химия
этаналь--- больше этановая кислота--- больше метиловый эфир этановой кислот
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH3COH+Ag2O=2Ag+CH3COOH CH3COOH+CH3OH=H2O+CH3COOCH3
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