Побудувати прямокутний паралелепіпед ABCEA1B1C1E1 і визначити взаємне розміщення вказаних прямих і площин??1) AB i EE1 2) BCC1 i AE 3) AECB i EE1B1B C1E i AB1 BB1E1E i AC AA1E1E i B1A1E1C1
Геометрия
Побудувати прямокутний паралелепіпед ABCEA1B1C1E1 і визначити взаємне розміщення вказаних прямих і площин??1) AB i EE1 2) BCC1 i AE 3) AECB i EE1B1B C1E i AB1 BB1E1E i AC AA1E1E i B1A1E1C1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) АВ и ЕЕ1 скрещиваются; С1Е и АВ1 скрещиваются 2) ВСС1 и АЕ параллельны; ВВ1Е1Е и АС пересекаются 3) АЕСВ и ЕЕ1В1В пересекаются; АА1Е1Е и В1А1Е1С1 пересекаются Это ответы без объяснений. Если нужно, могу написать объяснения.
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