Какое событие в истории России 20 века вы считаете наиболее значительным и объясните почему?

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Гражданская война (1917-1923гг) - величайшая трагедия в истории нашей страны. Общечеловеческие ценности такие, как милосердие, терпимость, нравственность, отодвинулись на второй план, уступая место принципу "кто не с нами,тот против нас". Брат пошел против брата, сын пошел против отца... На фронтах Гражданской войны погибло 8.000.000 Россиян (для сравнения: в Первой мировой войне участвовало 38 государств и погибло примерно 10.000.000 человек)! А ведь у них могли быть дети, внуки! Сколько добрых и полезных дел они могли совершить! Наверное среди погибших были и мои предки.