Задание по риторике.Написать объяснительную "Как разбил окно в кабинете."
История
Задание по риторике.Написать объяснительную "Как разбил окно в кабинете."
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
бесились и бегали по классу. случайно запустил книгой в одноклассника, который стоял у окна. в одноклассника не попал, а попал лишь в окно=((((
Гость:
Играли на перемени.Я кинул в друга игрушкой .Я не попал в друга зато папал в окно.
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