CuCl2-- больше Cu(NO3)2 как составить сокращённое ионно-молекулярное уравнение???

Химия
CuCl2-- больше Cu(NO3)2 как составить сокращённое ионно-молекулярное уравнение???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
     Cначала пишем уравнение. Реагент подбираем так, чтобы образовывался осадок, газ или вода. У нас - будет осадок.   СuCl₂ + 2AgNO₃ = Cu(NO₃)₂ + 2AgCl↓      Реакция в растворе, представим соли в уравнении как распавшиеся на катионы и анионы.  Хлорид серебра нерастворим, его пишем в молекулярном виде. Cu²⁺ + 2Cl⁻ + 2Ag⁺ + 2NO₃⁻  = Cu²⁺ + 2NO₃⁻ + AgCl↓      В правой и левой частях имеются одинаковые ионы. зачеркиваем их поочередно, а оставшиеся должны выражать результат реакции - осадок, газ или воду. 2Ag⁺ + 2Cl⁻ = 2AgCl↓      Получили сокращенное ионно-молекулярное уравнение. В левой части -ионы, а в правой - образованная из них соль.  
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