Слова с безударной гласной проверяемой ударением. Что такое бабочки? Цветы без запаха.Утром они расцветают.Вечером они осыпаются. Однажды я видел на лугу :отцвела голубая бабочка. Её крылья лежали на траве-их гладил ветер...

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Слова с безударной гласной проверяемой ударением. Что такое бабочки? Цветы без запаха.Утром они расцветают.Вечером они осыпаются. Однажды я видел на лугу :отцвела голубая бабочка. Её крылья лежали на траве-их гладил ветер. Потом пришёл лягушонок и тоже погладил. Он прошептал: -Откуда эти голубые лепестки? Наверное,облетают голубое небо. Если голубое небо облетит - он станет розовым. Если голубое небо облетит - расцветёт солнце. А пока лягушонок сидит на лугу и гладит голубые лепестки.

Автор: Гость