Слова с безударной гласной проверяемой ударением. Что такое бабочки? Цветы без запаха.Утром они расцветают.Вечером они осыпаются. Однажды я видел на лугу :отцвела голубая бабочка. Её крылья лежали на траве-их гладил ветер...
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Слова с безударной гласной проверяемой ударением. Что такое бабочки? Цветы без запаха.Утром они расцветают.Вечером они осыпаются. Однажды я видел на лугу :отцвела голубая бабочка. Её крылья лежали на траве-их гладил ветер. Потом пришёл лягушонок и тоже погладил. Он прошептал: -Откуда эти голубые лепестки? Наверное,облетают голубое небо. Если голубое небо облетит - он станет розовым. Если голубое небо облетит - расцветёт солнце. А пока лягушонок сидит на лугу и гладит голубые лепестки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цветы-цвет Расцветают-цвет Отцвела-цвет Лежали-влёжку Прошептал-шёпот Облетают-полёт Облетит-полёт Облетит-полёт Расцветёт-цвет Сидит-сидя
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