Полина за 6 дней прочитала одну повесть. Другую повесть она читала на 3 дня дольше со скоростью, меньшей на 2 страницы в день. Найдите скорости, с которыми Полина читала каждую повесть, учитывая, что вторая повесть на 45 страни...

Математика

Полина за 6 дней прочитала одну повесть. Другую повесть она читала на 3 дня дольше со скоростью, меньшей на 2 страницы в день. Найдите скорости, с которыми Полина читала каждую повесть, учитывая, что вторая повесть на 45 страниц больше.

Автор: Гость