Полина за 6 дней прочитала одну повесть. Другую повесть она читала на 3 дня дольше со скоростью, меньшей на 2 страницы в день. Найдите скорости, с которыми Полина читала каждую повесть, учитывая, что вторая повесть на 45 страни...
Математика
Полина за 6 дней прочитала одну повесть. Другую повесть она читала на 3 дня дольше со скоростью, меньшей на 2 страницы в день. Найдите скорости, с которыми Полина читала каждую повесть, учитывая, что вторая повесть на 45 страниц больше.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6+3=9(дн.)-столько времени Полина читала вторую повесть Пусть х - скорость чтения 1-й повести, тогда х-2 - скорость чтения 2-й повести, 6х - количество страниц в 1-й повести, 9(х-2) - количество страниц во 2-й повести. 9(х-2)-6х=45 9х-18-6х=45 3х=63 х=21(стр/д)-скорость чтения 1-й повести (стр/д - это страниц в день) 2) 21-2=19(стр/д)-скорость чтения 2-й повести Ответ: 21стр/д, 19стр/д.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
1)В результате какого процесса образуется эндосперм? 2) Из чего образуется семенная кожура? 3) Какие способы опыления вы знаете?
Қазақ тiлi
Добери і запиши кілька народних прикмет, у яких вживаються прислівники з різними ступенем вияву ознаки дії,наприклад тепло - тепліше, холодно_ холо...
Химия
Помогите, пожалуйста, написать уравнения качественных реакций к следующим веществам: 1)этиловый спирт и муравьиная кислота; 2) растворы глюкозы и г...
Обществознание