Добери і запиши кілька народних прикмет, у яких вживаються прислівники з різними ступенем вияву ознаки дії,наприклад тепло - тепліше, холодно_ холодніше.

Қазақ тiлi
Добери і запиши кілька народних прикмет, у яких вживаються прислівники з різними ступенем вияву ознаки дії,наприклад тепло - тепліше, холодно_ холодніше.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Якщо сьогодні тепло то завтра буде тепліше.утравні сухо у червні сухіше.
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